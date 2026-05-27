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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Nach Unfall Führerschein sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Dienstag (26.05.2026) um 22 Uhr kam es auf der Straße Im Grünen Grund in Warendorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Warendorferin befuhr die Straße Im Grünen Grund in Richtung Freckenhorster Straße. Hier kam sie nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen körperlichen und geistigen Mangel bei der Frau. Die Polizisten stellten ihren Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Das Auto wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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