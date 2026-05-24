Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Brand von Garage und Nebengebäude verursacht hohen Sachschaden

Schüttorf (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 23:21 Uhr an der Salzberger Straße in Schüttorf zu einem größeren Brandgeschehen auf einem Grundstück im Bereich der Tannenstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in beziehungsweise an einem Nebengebäude aus. Die Flammen griffen anschließend auf eine angrenzende Hecke sowie eine Garage über. Die Hecke stand dabei zwischen einem Mehrfamilienhaus und einem Doppelhaus in Flammen, wodurch sich die Löscharbeiten erheblich erschwerten. Sowohl die Garage als auch das Nebengebäude gerieten in Vollbrand und mussten durch die Feuerwehr unter anderem mit Löschschaum bekämpft werden.

Auch das Wohnhaus wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand äußerer Brandschaden, zudem verrauchte das Gebäude im Inneren erheblich.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Feuerwehren waren mit insgesamt 13 Fahrzeugen und etwa 80 Einsatzkräften vor Ort. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise deuten derzeit auf einen möglichen technischen Defekt hin.

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