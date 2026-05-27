POL-WAF: Sassenberg. Mann nach Badeunfall im Feldmarksee verstorben
Warendorf (ots)
Am frühen Abend (27.05.2026, 18:00 Uhr) beobachtet ein Zeuge eine untergehende Person im Feldmarksee in Sassenberg. Feuerwehr und DLRG leiten umgehend Such- bzw. Bergungsmaßnahmen ein. Der 27-jährige Mann aus Warendorf wird leblos geborgen und unter Reanimation in ein Münsteraner Krankenhaus verlegt, wo er wenig später verstirbt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
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