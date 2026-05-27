POL-WAF: Sassenberg. Mann nach Badeunfall im Feldmarksee verstorben

Warendorf (ots) - Am Dienstag (26.05.2026) um 22 Uhr kam es auf der Straße Im Grünen Grund in Warendorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Warendorferin befuhr die Straße Im Grünen Grund in Richtung Freckenhorster Straße. Hier kam sie nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen körperlichen und geistigen Mangel bei der Frau. Die ...

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