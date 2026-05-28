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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. E-Scooter-Fahrerin nach Zusammenstoß mit Radfahrerin gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (27.05.2026) um 21 Uhr kam es in Ahlen an der Kreuzung Parkstraße / Bürgermeister-Corneli-Ring zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Radfahrerin wurde hierbei schwer verletzt. Die Frau aus Ahlen befuhr mit ihrem Fahrrad den Klärweg in Richtung Bürgermeister-Corneli-Ring. An der Kreuzung fuhr sie geradeaus weiter. Eine unbekannte Frau fuhr mit einem E-Scooter auf der Parkstraße in Richtung Sendenhorst. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die E-Scooter-Fahrerin fuhr weiter. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu der Frau auf dem E-Scooter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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