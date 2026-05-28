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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mit Pkw auf geparkten Bus geprallt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (27.05.2026) um 13.25 Uhr kam es in Ahlen auf dem Konrad-Adenauer-Ring zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-Jährige aus Ahlen befuhr mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Warendorfer Straße. Auf dem dortigen Parkstreifen stand ein geparkter Linienbus. Die Ahlenerin prallte auf das Heck des geparkten Busses. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ihr Auto wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 16.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle kam es für circa 1 Stunde zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde abgeleitet.

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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