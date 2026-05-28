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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Wohnhaus und Pkw gestohlen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (27.05.2026) gegen 3.30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte an der Straße Am Volkspark in Beckum-Neubeckum ein. Die Unbekannten entwendeten unter anderem die Fahrzeugschlüssel für einen weißen VW Tiguan mit dem amtlichen Kennzeichen HX-JK987 und fuhren anschließend mit dem Auto davon. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat das Fahrzeug gesehen oder kann Angaben zum Verbleib machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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