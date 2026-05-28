POL-WAF: Warendorf. Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Pkw

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (27.05.2026) in der Zeit von 8.30 Uhr bis 11.35 Uhr wurde in Oelde auf dem Carl-Haver-Platz eine geparkter Peugeot 3008 an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

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