POL-WAF: Warendorf. Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Pkw
Warendorf (ots)
Am Mittwoch (27.05.2026) um 17.45 Uhr kam es in Warendorf an der Straße In der Feldmark zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Radfahrer stieß hierbei gegen einen vorfahrtberechtigten Pkw eines 49-Jährigen aus Sassenberg. Der Radfahrer flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Radfahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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