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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Pkw

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (27.05.2026) um 17.45 Uhr kam es in Warendorf an der Straße In der Feldmark zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Radfahrer stieß hierbei gegen einen vorfahrtberechtigten Pkw eines 49-Jährigen aus Sassenberg. Der Radfahrer flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Radfahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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