Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen - Lkr. TUT) Brand in Pizzeria - Zeugenaufruf (16.05.2026)

Tuttlingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 02.26 Uhr entdeckte ein Anwohner, dass es in der Pizzeria in der Nelkenstraße brennt. Es konnte in der Pizzeria Feuer wahrgenommen werden. Die alarmierte Feuerwehr Tuttlingen konnte durch ihren schnellen Einsatz ein größeres Brandgeschehen verhindern und den Brand in der Gaststätte löschen. Zur Brandursache dauern die Ermittlungen an. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 150 000.- EUR. Die in dem Gebäudekomplex befindlichen Wohnungen und Praxen wurden durch den Brand direkt nicht betroffen, die Feuerwehr konnte das Gebäude entsprechend belüften. Die Polizei ist für die Ermittlungen auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer zum Zeitpunkt des Brandausbruches an der Pizzeria oder im Umfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter 07461/941-0 zu melden.

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