POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Hakenkreuze an Unterführung gesprüht (14.05.2026)
VS-Schwenningen (ots)
Im Laufe des Donnerstags haben Unbekannte Hakenkreuze an eine Unterführung der Bundesstraße 27 geschmiert. Auch andere Zeichen verfassungsfeindlicher Organisationen sprühten die Schmierfinke unter die Brücke der B 27 in der Nähe des Messegeländes am Waldeckweg. Hierzu sucht die Polizei in Schwenningen Zeugen zum Geschehen, die sich unter der Nummer 07720 / 85000 melden können.
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Daniel Brill
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