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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Hakenkreuze an Unterführung gesprüht (14.05.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Im Laufe des Donnerstags haben Unbekannte Hakenkreuze an eine Unterführung der Bundesstraße 27 geschmiert. Auch andere Zeichen verfassungsfeindlicher Organisationen sprühten die Schmierfinke unter die Brücke der B 27 in der Nähe des Messegeländes am Waldeckweg. Hierzu sucht die Polizei in Schwenningen Zeugen zum Geschehen, die sich unter der Nummer 07720 / 85000 melden können.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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