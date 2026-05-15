Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg) Unbekannte zerkratzen Autos ¬ Polizei bittet um Hinweise (14.05.2026)

(Schramberg, Lkr. Rottweil) (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag mehrere geparkte Autos in der Lauterbacherstraße beschädigt. Im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr zerkratzten bislang Unbekannte, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, die rechten Fahrzeugseiten von insgesamt vier abgestellten Autos. Die Beschädigungen zogen sich jeweils von hinten bis nach vorne über die Seitenwände. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 entgegen.

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