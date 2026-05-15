Tuningen (ots) - Auf der Bachstraße hat sich am Mittwoch, gegen 17 Uhr, ein Unfall zwischen Auto und Radfahrer ereignet, bei dem der Verursacher geflüchtet ist. Der Unbekannte stieß mit einem auf einem Fußgängerüberweg befindlichen 7-Jährigem zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der Junge leicht am ...

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