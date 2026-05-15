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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen
Schwarzwald Baar Kreis) Diesel Diebstahl - Zeugenaufruf (13.05.2026 - 15.05.2026)

Dauchingen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 17:30 Uhr, bis Freitag, 7:00 Uhr, haben Diebe an einer Dieseltankstelle an der Dieselstraße Sprit gestohlen. Sie schlauchten insgesamt 3.400 Liter aus Großkanistern und einem Metallcontainer ab und machten sich mit dem zwischenzeitlich wertvollen Rohstoff aus dem Staub. Das Polizeirevier Schwenningen bittet Zeugen sich, unter der Nummer 07720 / 85000, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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