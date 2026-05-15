POL-KN: (Dauchingen
Schwarzwald Baar Kreis) Diesel Diebstahl - Zeugenaufruf (13.05.2026 - 15.05.2026)
Dauchingen (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch, 17:30 Uhr, bis Freitag, 7:00 Uhr, haben Diebe an einer Dieseltankstelle an der Dieselstraße Sprit gestohlen. Sie schlauchten insgesamt 3.400 Liter aus Großkanistern und einem Metallcontainer ab und machten sich mit dem zwischenzeitlich wertvollen Rohstoff aus dem Staub. Das Polizeirevier Schwenningen bittet Zeugen sich, unter der Nummer 07720 / 85000, zu melden.
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