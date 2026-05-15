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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen
Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzter Radfahrer - Verursacher flüchtet (13.05.2026)

Tuningen (ots)

Auf der Bachstraße hat sich am Mittwoch, gegen 17 Uhr, ein Unfall zwischen Auto und Radfahrer ereignet, bei dem der Verursacher geflüchtet ist. Der Unbekannte stieß mit einem auf einem Fußgängerüberweg befindlichen 7-Jährigem zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der Junge leicht am Knie. Statt sich um den Verletzten zu kümmern, sucht der Autofahrer das Weite. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen zu melden (Tel.: 07720 / 85000).

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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