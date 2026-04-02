Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Die 14. Schalksmühler Hüttengaudi steht in den Startlöchern!

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Schalksmühle (ots)

Am 09.05.2026 wird das Gerätehaus Schalksmühle an der Volmestraße 30 wieder zur Party-Location. Der Förderverein der Löschgruppe Schalksmühle lädt traditionell zur Hüttengaudi mit Cocktail-Bar ein - und auch in diesem Jahr ist beste Stimmung garantiert.

Ab 20:00 Uhr heißt es wieder: feiern, tanzen und gemeinsam einen großartigen Abend erleben. Der Eintritt beträgt 10 Euro, der Einlass ist ab 18 Jahren.

Für den passenden Sound sorgt in diesem Jahr DJ Cerasi : mit einem mitreißenden Mix, viel Gespür für die richtige Stimmung und jeder Menge Partyerfahrung wird er das Gerätehaus in Feierlaune versetzen und für eine lange, ausgelassene Nacht sorgen.

Neu in diesem Jahr: Bei der Hüttengaudi wird auch Kartenzahlung akzeptiert.

Der Vorverkauf für die Eintrittskarten startet am 15. April an den bekannten Vorverkaufsstellen:

Aral Tankstelle Heedfeld

Heedfelder Straße 14 58579 Schalksmühle

Lotto- und Postagentur Thomas Lück

im REWE Markt Bahnhofstraße 16-22 58579 Schalksmühle

Also Termin vormerken, Tickets sichern und mit uns feiern - wir freuen uns auf euch bei der 14. Schalksmühler Hüttengaudi!

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