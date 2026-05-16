Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach - Lkr. KN) Verlorener Gegenstand sorgt für Sachschaden - Zeugenaufruf (15.05.2026)

Stockach (ots)

Am Freitagnachmittag verlor ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der A 98 zwischen Stockach Ost und West in Fahrtrichtung Kreuz Hegau einen unklaren Gegenstand. Dieser wurde von insgesamt 2 nachfolgenden Pkw´s überfahren, so dass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Beim ersten Pkw prallte der Gegenstand gegen das Fahrzeug, wobei hier ein Schaden von ca. 5000.- EUR entstand. Das zweite Auto beschädigte sich durch ein Überfahren einen Reifen und erlitt hierbei einen Gesamtschaden von ca. 1000.- EUR. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug geben können, welcher den Gegenstand verloren hat, werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Mühlhausen-Ehingen unter Telefon 07733/9960-0 zu melden.

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