Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Lkr. KN) E-Roller fährt Fußgängerin an und flüchtet - Zeugenaufruf (15.05.2026)

Konstanz (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 18.40 Uhr auf dem Radweg in der Oberlohnstraße in Konstanz zu einer Kollision zwischen einem E-Roller und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt, der E-Rollerfahrer flüchtete. Die Polizei ist auf Hinweise angewiesen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der E-Roller von hinten gegen die Fußgängerin, wobei diese zu Fall kam und sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Der Rollerfahrer trug einen dunklen Hoodie sowie eine grüne Weste und Airmax-Schuhe mit blauen Polsterungen. Am Roller waren keine Kennzeichen angebracht. Hinweise zum Unfallhergang und zur Identität des Fahrers benötigt das Polizeirevier Konstanz unter 07531/995-2222.

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