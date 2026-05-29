Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mofa-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (28.05.2026) um 18.15 Uhr kam es an der Dolberger Straße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Beckumer befuhr die Dolberger Straße mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Ahlen. Ein 71-jähriger Ahlener befuhr mit einem Mofa einen Wirtschaftsweg und beabsichtigte die Dolberger Straße zu queren. Der 29-Jährige bemerkte den querenden Mofafahrer, machte eine Vollbremsung und versuchte nach links auszuweichen. Trotz der Ausweichbewegung des Beckumers kollidierte dieser mit dem Vorderrad des Mofas des 71-Jährigen. Das Auto fuhr in den Straßengraben der gegenüberliegenden Straßenseite und kam dort zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Senior fiel auf die Fahrbahn und verletzte sich durch den Sturz schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Dolberger Straße bis circa 19 Uhr in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Der Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

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