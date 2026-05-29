Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unfall in einer Waschstraße - Mitarbeiter schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 29.05.2026, um 08.28 Uhr kam es in einer Waschstraße an der Splieterstraße in Warendorf zu einem Unfall, bei dem ein 36-jähriger Mitarbeiter schwer verletzt wurde. Der Mann aus Warendorf reinigte gerade das Heck eines in der Waschstraße stehenden Mercedes, als aus noch ungeklärter Ursache eine 64-jährige Frau aus Warendorf mit einem PKW auf den Mercedes auffuhr. Der 36-jährige Warendorfer wurde kurzzeitig zwischen den beiden Autos eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

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