POL-WAF: Ahlen. Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt
Warendorf (ots)
Am Freitag, 29.06.2026, um 15.20 Uhr befuhr ein 38-jähriger Ahlener mit einem PKW in Ahlen die Schubertstraße und beabsichtigte nach links auf die Walstedder Straße einzubiegen. Hierbei übersah er offensichtlich einen 70-jährigen Ahlener auf einem Pedelec, der in entgegengesetzter Richtung fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Der 70-jährige verletzte sich leicht und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.
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