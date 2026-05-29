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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 29.06.2026, um 15.20 Uhr befuhr ein 38-jähriger Ahlener mit einem PKW in Ahlen die Schubertstraße und beabsichtigte nach links auf die Walstedder Straße einzubiegen. Hierbei übersah er offensichtlich einen 70-jährigen Ahlener auf einem Pedelec, der in entgegengesetzter Richtung fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Der 70-jährige verletzte sich leicht und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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