Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rüsselsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rüsselsheim (ots)

Im Zeitraum vom Sonntag, den 27.09.2025, 19:30 Uhr bis Sonntag, den 28.09.2025, 08:00 Uhr beschädigt ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Volkswagen in der Carl-Zeiss-Straße 3, am Fahrzeugheck. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde der Unfall von einem Transporter verursacht, welcher sich nach dem Unfallgeschehen in unbekannte Richtung entfernte. Personen die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüsselsheim unter der 06142- 6960 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
1. Dienstgruppenleiter

Telefon: 06142-696 595

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

