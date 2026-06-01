Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. VW Tiguan angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag (29.05.2026) einen schwarzen VW Tiguan in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 10.15 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Kleiwellenfeld und wurde rechtsseitig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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