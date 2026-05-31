Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag (31.05.2026) gegen 17.10 Uhr kam es auf der K 51 (Gröblinger Straße) in Sassenberg-Füchtorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-Jähriger Sassenberger befuhr mit einem Motorrad die K 51 in Richtung Füchtorf. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn unterstützte die Kollegen aus Warendorf bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls. Die K 51 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Sperrung dauerte zum Zeitpunkt der Fertigung der Pressemitteilung um 19.30 Uhr noch an.

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