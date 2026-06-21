Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - PKW Brand

Am Samstag, 20. Juni 2026, gegen 18:20 Uhr, kam es im Bereich der Abfahrt zur B72 in Höhe der Emsstraße zu einem Brand. Ein Transporter fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer und brannte komplett aus. Die freiwillige Feuerwehren Friesoythe und Altenoythe rückten mit 10 Fahrzeugen aus. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen. Der entstandene Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Friesoythe - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Sonntag, 21. Juni 2026, gegen 01:20 Uhr, kam es im Einmündungsbereich An der Soestenallee Ecke Thüler Straße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Personen besprühten zwei Stromverteilerkästen mit Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 04491-93390 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Sonntag, 21. Juni 2026, gegen 02:20 Uhr, kam es in der Friesoyther Straße in Höhe der Straße Ziegelmoor zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Saterland befuhr die Friesoyther Straße aus Bösel kommend in Richtung Friesoythe. Aus bisher unbekannter Ursache kam der PKW ausgangs einer Kurve zunächst nach links und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn überschlug sich der PKW mehrfach und kam dort erst nach einigen Metern zum Stehen. Der 19-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am mitgeführten PKW entstand Totalschaden. Der PKW wurde abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 20. Juni 2026, gegen 23:30 Uhr, kam es in der Ellerbrocker Straße im Einmündungsbereich zur Elbestraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein derzeit unbekannter PKW-Fahrer die Ellerbrocker Straße in Richtung Friesoythe. In Höhe der Elbestraße geriet der PKW vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie eines Fahrfehlers ins Schleudern und überschlug sich. Der PKW kam auf dem Dach auf einer Grünfläche zum Stehen. Nach Zeugenaussagen sollen zwei Personen aus dem PKW ausgestiegen und anschließend in Richtung Industriegebiet gelaufen sein. Vor Ort konnte lediglich der zurückgelassene PKW vorgefunden werden. Im Rahmen einer durchgeführten Fahndung konnten die beiden Personen nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen (Tel.: 04491-93390).

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