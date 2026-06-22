Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern (Old.) - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 21. Juni 2026, gegen 14:14 Uhr, kam es auf der Peheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach einer leichten Linkskurve kam ein PKW nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Insassen, ein 24-Jähriger sowie ein 39-Jähriger, beide in Lindern wohnhaft, leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme machten die beiden Insassen widersprüchliche Angaben, insbesondere zum Fahrer des PKW. Für die eingesetzten Beamten ergab sich vor Ort der Verdacht, dass beide Insassen unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnten. Da die Fahrereigenschaft vor Ort nicht gänzlich geklärt werden konnte, wurde bei Beiden eine Blutentnahme durchgeführt. Der PKW wurde zunächst sichergestellt und abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 21. Juni 2026, gegen 17:50 Uhr, kam es im Kreisverkehr Kessener Weg Ecke Thomas-Mann-Ring zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg beabsichtigte vom Kessener Weg kommend in den Kreisverkehr Ecke Thomas-Mann-Ring einzufahren. Beim Einfahren kollidierte der PKW mit einer 48-jährigen E-Bike-Fahrerin aus Cloppenburg. Sie fuhr mit dem Fahrrad vorschriftswidrig die Fahrbahn im Kreisverkehr und beabsichtigte, in die Straße Thomas-Mann-Ring abzubiegen. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die 48-Jährige leicht verletzt wurde. Sowohl am PKW als auch am E-Bike entstanden Schäden. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt

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