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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Am Dienstagabend gegen 21:40 Uhr kam es auf der L 1041, der Nord-West-Umgehung, zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Hyundai-Fahrerin, welche aus der Richtung B290 fuhr, wollte an der Tiefenbacher Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 31-jährigen Opel-Fahrer. Es kam zur Kollision, bei welcher insgesamt ein Sachschaden von 18.000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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