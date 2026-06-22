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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Körperverletzung / Zeugenaufruf

Am Samstag, 20. Juni 2026, gegen 23:15 Uhr, kam es auf dem Rixheimer Platz in Lohne, im Bereich der dortigen Fanmeile, zu einer Körperverletzung. Nach vorangegangenen Streitigkeiten mit einer Personengruppe wurde einem 28-jährigen Mann aus Vechta durch eine bislang unbekannte Person in den Rücken getreten, sodass dieser zu Fall kam und sich hierbei leicht verletzte. Weitere Begleitpersonen des 28-Jährigen gingen dazwischen. Hierbei wurde ein 25-Jähriger aus Vechta durch einen Schlag leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung auf Schulgelände

Zwischen Freitag, 19. Juni 2026, 23:00 Uhr, und Sonntag, 21. Juni 2026, 20:00 Uhr, kam es in der Driverstraße auf einem dortigen Schulgelände zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit Steinen mehrere Scheiben im Innenhof des Schulgeländes. Der entstandene Sachschaden wurde bislang auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel.: 04441 9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzt Person

Am Sonntag, 21. Juni 2026, gegen 18:15 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Brinkstraße Ecke Krankenhausstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Radfahrerin aus Lohne befuhr den linksseitigen Gehweg der Brinkstraße. Im Einmündungsbereich zur Krankenhausstraße kollidierte sie mit einer 59-jähriger E-Bike-Fahrerin aus Dinklage. Es kam zu einem Zusammenstoß, infolgedessen die E-Bike Fahrerin leicht verletzt wurde und in einem Krankenhaus behandelt wurde.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 21. Juni 2026, gegen 20:50 Uhr, kam es in der Friesenstraße auf einem dortigen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 18-jährige PKW-Fahrerin aus Visbek beabsichtige in einem Kurvenbereich, einen E-Scooter passieren zu lassen. Die zwei Personen, die auf dem E-Scooter standen, kamen im Kurvenbereich aus unbekannter Ursache aus dem Gleichgewicht und stürzten auf den PKW der 18-Jährigen. Anschließend entfernten sie sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Tel.: 04491-9430 entgegen.

Damme - Fallschirmspringerin schwer verletzt

Am Sonntag, 21. Juni 2026, gegen 14:15, hat sich eine 34-jährige Fallschirmspringerin auf dem Gelände des Flugplatzes Damme schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschätzte sich die Osnabrückerin beim Landeanflug und blieb mit ihren Beinen in einem Baum neben der Landefläche für Fallschirmspringer hängen. Anschließend fiel die 34-Jährige aus ca. acht Metern auf dem Boden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i.V. Nadine Wolke, PHKin
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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