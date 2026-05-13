POL-PB: Einbruch in eine Arztpraxis - Polizei sucht Zeugen
Paderborn (ots)
(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Montag, 11. Mai, 18.05 Uhr, und Dienstag, 12. Mai, 07.30 Uhr, in eine Arztpraxis an der Warburger Straße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222
Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell