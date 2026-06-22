Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Bösel - Sprengkörper erfolgreich gesprengt; Evakuierungsmaßnahmen beendet (Abschlussmeldung)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die am heutigen Vormittag im Bereich der Friesoyther Straße aufgefundene Kleinbombe konnte am Nachmittag erfolgreich und kontrolliert durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst gesprengt werden.

Die zuvor angeordneten Evakuierungs- und Absperrmaßnahmen konnten im Anschluss an die Sprengung aufgehoben werden.

Im Zuge der Sprengung kam es zu keinerlei Personen- oder Sachschäden. Auch die sperrten Straßen sind wieder für Verkehr freigegeben.

Wir bedanken uns, bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und ihre Geduld während der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen.

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