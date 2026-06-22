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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Bösel - Sprengkörper erfolgreich gesprengt; Evakuierungsmaßnahmen beendet (Abschlussmeldung)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die am heutigen Vormittag im Bereich der Friesoyther Straße aufgefundene Kleinbombe konnte am Nachmittag erfolgreich und kontrolliert durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst gesprengt werden.

Die zuvor angeordneten Evakuierungs- und Absperrmaßnahmen konnten im Anschluss an die Sprengung aufgehoben werden.

Im Zuge der Sprengung kam es zu keinerlei Personen- oder Sachschäden. Auch die sperrten Straßen sind wieder für Verkehr freigegeben.

Wir bedanken uns, bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und ihre Geduld während der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
i.V. Nadine Wolke, PHKin
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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