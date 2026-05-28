Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Frisch aus der Sauna ins Strafverfahren

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 27.05.2026 um 23:10 Uhr konnte ein 31-Jähriger mit einem E-Scooter in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann befand sich auf dem Heimweg von seiner Tätigkeit als Saunameister. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Amphetamin und Metamphetamin steht. Ferner wurde bekannt, dass die angebrachte Versicherungsplakette gestohlen und nicht dem E-Scooter zugehörig war. Daher verfügte der aus Neustadt/W. stammende Mann über keinen gültigen Versicherungsschutz für den E-Scooter. Dem Fahrer wurde sodann eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter, sowie die Versicherungsplakette sichergestellt. Da der Neustadter bereits mit dem gleichen E-Scooter im Oktober 2025 wegen einer Fahrt unter Amphetamin-Einfluss auffiel, wird die Einziehung von diesem Gefährt geprüft. Nun kommen auf den 31-Jährigen mehrere Verfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

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