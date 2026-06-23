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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes - 24-Jähriger in Untersuchungshaft

Am Sonntag, den 21.06.2026, wurde ein 24-jähriger Mann aus Cloppenburg wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes durch Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta festgenommen. Die Ermittlungen wurden zunächst in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen des Verdachts des versuchten Mordes geführt. Im Rahmen der weiter geführten Ermittlungen besteht nunmehr der Verdacht, dass sich der Cloppenburger wegen Bedrohung, Nötigung, tätlichen Angriffs in zwei Fällen und gefährlicher Körperverletzung strafbar gemacht haben könnte.

Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6299593

Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Oldenburg folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft für den Cloppenburger an. In der Folge wurde dieser in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Cloppenburg - Diebstahl eines Motorrollers

Am Montag, den 22.06.2026, entwendeten unbekannte Täter zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr einen roten Motoroller der Marke Piagio vom Parkplatz eines Berufsbildenden Schule am Lankumer Feldweg in Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Molbergen - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, den 22.06.2026, wurde ein 68-jähriger PKW-Führer aus Molbergen gegen 07:25 Uhr im Bereich Alter Schützenplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich im Rahmen eines Vortests eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrzeugführer heraus (2,49 Promille). Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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