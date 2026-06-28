LPI-GTH: Diebstahl eines Oldtimers
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
In den frühen Samstagmorgenstunden des 27.06.2026 wurde aus einer Garagenanlage im Lohmühlenweg in Arnstadt ein Oldtimer entwendet. Es handelt sich um einen Pkw VW Käfer Baujahr 1967 in der Farbgebung blau/weiß. Die Garage wurde gewaltsam aufgebrochen und der Pkw vermutlich herausgeschoben und mit einem unbekannten Fahrzeug abtransportiert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau entgegen. Die Bezugsnummer lautet: ST/0160311/2026 (sk)
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Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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