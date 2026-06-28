Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: widerspänstiger Bordstein

Gotha (ots)

Ohne Sachschaden dafür mit einer kleinen Schürfwunde endete ein missglückter Versuch eines 40jährigen Radfahrers, welcher in der Eschleber Straße Ecke Zeppelinstraße in Gotha einen Bordstein hochfahren wollte. Der Radfahrer verlor das Gleichgewicht und stürzte. Den Beamten wurde schnell klar, dass es nicht an der Höhe der Bordsteinkante lag, vielmehr wohl am Alkoholpegel. Der Mann hatte es in einem Test auf 3,67 Promille geschafft. Sein Fahrrad wurde vorsorglich sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. (ri)

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