Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Pfefferspray in S-Bahn versprüht

Bundespolizei sucht betroffene Reisende

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München (ots)

Bereits am Sonntagabend (15. März) versprühte ein 19-Jähriger nach einer Fahrscheinkontrolle in einer S-Bahn der Linie S6 Richtung Tutzing Pfefferspray. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet betroffene Reisende, sich zu melden. Gegen 19:15 Uhr kontrollierten Mitarbeitende der S-Bahn München in der S6 zwischen den Haltepunkten Hackerbrücke und Hirschgarten zwei Männer ohne gültigen Fahrschein. Bei den Kontrollierten handelt es sich um einen 25-jährigen sowie einen 19-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen aus München. Beiden wurde eine Fahrpreisnacherhebung ausgestellt. Nach Abschluss der Kontrolle verließen die beiden Männer die S-Bahn am Haltepunkt Hirschgarten. Beim Aussteigen beleidigte der 25-Jährige die Fahrscheinprüfer verbal. Der 19-Jährige ging anschließend entlang des Zuges und sprühte durch eine geöffnete Tür Pfefferspray in den Innenraum der S-Bahn. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten mehrere bislang unbekannte Reisende hierdurch mindestens Reizungen der Atemwege. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Personen, die durch das Pfefferspray verletzt oder beeinträchtigt wurden, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion München unter der Telefonnummer 089 / 515550-0 zu melden.

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