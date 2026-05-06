Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Frauen in S-Bahn belästigt, Helfer getreten - Bundespolizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Nürnberg - Zwei unbekannte Männer sollen vor sechs Wochen (Samstag, 21. März) in einer S-Bahn drei junge Frauen belästigt und einen helfenden Mann verletzt haben. Die Bundespolizei sucht Zeugen und ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Am Samstag, dem 21. März, stiegen gegen 19:30 Uhr drei junge Frauen am Nürnberger Hauptbahnhof in eine S-Bahn der Linie S2 Richtung Altdorf. Während der Fahrt gingen zwei unbekannte Männer auf die Frauen zu. Sie sprachen sie an, belästigten sie und kamen ihnen teils sehr nahe. In Feucht stieg ein 25-jähriger Deutscher zu. Er bemerkte die Situation und fragte die jungen Frauen, ob alles in Ordnung sei. Daraufhin soll einer der Männer den 25-Jährigen auf Russisch beleidigt und beschimpft haben. Als die beiden Männer in Winkelhaid ausstiegen, trat einer von ihnen dem 25-Jährigen gegen das Schienbein. Die drei jungen Frauen fuhren weiter und stiegen in Altdorf-West aus. Die Bundespolizei bittet die drei jungen Frauen dringend, sich zu melden. Auch weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beiden Männern machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei telefonisch unter 0911 205551-0 oder per E-Mail an bpoli.nuernberg@polizei.bund.de beziehungsweise bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Bundespolizei ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung.

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