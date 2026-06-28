LPI-GTH: Beim Überholen abgedrängt
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Am Samstagmittag kam es auf der Landesstraße L1047 von Dannheim kommend in Richtung Arnstadt, auf Höhe der Einmündung Am Veitsberg, zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine übersah beim Abbiegevorgang einen dahinter befindlichen Pkw, der gerade zum Überholen angesetzt hatte. Der 28-jährige Pkw-Führer wich nach links in den Straßengraben aus und kollidierte dort mit einem Baum. Am Pkw entstand Totalschaden, Personen wurden nicht verletzt. (sk)
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