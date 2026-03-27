LPI-SHL: Positiver Vortest
Schleusegrund (ots)
Am späten Donnerstagabend kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl einen 24-jährigen Autofahrer in einem Ortsteil der Gemeinde Schleusegrund. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme folgte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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