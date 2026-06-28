LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt endet in Baustelle
Gehren/Möhrenbach (Ilm-Kreis) (ots)
Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Pickup die Schobsetalstraße in Gehren und streifte hier zwei abgestellte Pkw und einen Zaun. Die Fahrt ging weiter in Richtung Möhrenbach. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit endete die Fahrt dann in einer Baustelle in der Alten Chaussee in Möhrenbach. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein Alkoholtest im Rahmen der ärztlichen Behandlung ergab einen Wert von über 2,5 Promille. (sk)
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