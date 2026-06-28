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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt endet in Baustelle

Gehren/Möhrenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Pickup die Schobsetalstraße in Gehren und streifte hier zwei abgestellte Pkw und einen Zaun. Die Fahrt ging weiter in Richtung Möhrenbach. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit endete die Fahrt dann in einer Baustelle in der Alten Chaussee in Möhrenbach. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein Alkoholtest im Rahmen der ärztlichen Behandlung ergab einen Wert von über 2,5 Promille. (sk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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