LPI-GTH: Sachbeschädigung
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Mittels weißer sowie blauer Sprühfarbe beschmierte eine bislang unbekannte Person eine Hauswand in der Wagnergasse. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich gestern, gegen 22.55 Uhr. Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: blonde Haare, schlanke Statur, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer kurzen Hose. Er war mit einem Fahrrad mit Korb am Lenker unterwegs. Hinweise zum Unbekannten oder dessen Aufenthaltsort nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0161244/2026) entgegen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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