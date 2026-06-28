LPI-GTH: Kradfahrer kollidiert mit Hauswand
Böhlen (Ilm-Kreis) (ots)
Am Samstagmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Ortslage Böhlen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Kradfahrer von der Fahrbahn ab, kollidierte zuerst mit einem Zaun und dann mit einer Hauswand. Der 64-jährige Kradfahrer wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber in eine Klinik verflogen. An seinem Krad entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro, am betreffenden Grundstück lediglich ein geringer Sachschaden. (sk)
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