Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebstahl von Kupferrohren

Borken (ots)

Tatort: Borken, Dülmener Straße;

Tatzeit: zwischen 31.05.2026, 14.30 Uhr und 01.06.2026, 09.30;

Kupferrohre entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Garten am Dülmener Weg in Borken. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen. Die Diebe gelangten auf unbekannte Weise auf das umzäunte Grundstück des Einfamilienhauses. Hier demontierten sie Kupferrohre. Zudem versuchten sie über ein Kellerfenster in das Innere des Hauses zu gelangen. Der Einbruch blieb ein Versuch. Das Diebesgut wurde vom Tatort abtransportiert.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)

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