POL-BOR: Gronau - Sattelanhänger entwendet
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Marie-Curie-Straße;
Tatzeit: 01.06.2026, zwischen 00.20 Uhr und 00.35 Uhr;
Nach dem Diebstahl eines Sattelanhängers sucht die Polizei jetzt Zeugen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Montag gegen 00.30 Uhr. Die Diebe verschafften sich mit einem Lastkraftwagen Zutritt zu dem umzäunten Gelände an der Marie-Curie-Straße. Sie entwendeten den Sattelanhänger mit ST-Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell