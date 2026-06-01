Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Sattelanhänger entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Marie-Curie-Straße;

Tatzeit: 01.06.2026, zwischen 00.20 Uhr und 00.35 Uhr;

Nach dem Diebstahl eines Sattelanhängers sucht die Polizei jetzt Zeugen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Montag gegen 00.30 Uhr. Die Diebe verschafften sich mit einem Lastkraftwagen Zutritt zu dem umzäunten Gelände an der Marie-Curie-Straße. Sie entwendeten den Sattelanhänger mit ST-Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)

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