Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannte dringen auf Baustellengelände ein

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Döhrmannplatz;

Tatzeit: zwischen 29.05.2026, 16.00 Uhr und 01.06.2026, 07.00 Uhr;

Material von einer Baustelle entwendet haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Diebe verschafften sich zwischen Freitag und Sonntag unbefugt Zutritt zu dem Gelände einer Baustelle an der Straße Döhrmannplatz. Sie entwendeten aus dem Lagerbereich Material im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell