POL-BOR: Korrigierte Fassung veröffentlicht
Kreis Borken (ots)
Wir haben die Pressemeldung: Kreis Borken- Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz in einer korrigierten Fassung soeben neu veröffentlicht
(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6285508).
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Markus Hüls (mh), Peter
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Johanna von Raesfeld (jr)
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