Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Korrigierte Fassung veröffentlicht

Kreis Borken (ots)

Wir haben die Pressemeldung: Kreis Borken- Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz in einer korrigierten Fassung soeben neu veröffentlicht

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6285508).

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