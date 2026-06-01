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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Korrigierte Fassung veröffentlicht

Kreis Borken (ots)

Wir haben die Pressemeldung: Kreis Borken- Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz in einer korrigierten Fassung soeben neu veröffentlicht

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6285508).

Wir bitten die Medien, nur die aktuelle Fassung für eine Berichterstattung zu berücksichtigen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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  • 01.06.2026 – 11:03

    POL-BOR: Heiden - Sachbeschädigung an Wohnhaus

    Heiden (ots) - Tatort: Heiden, Kornblumenweg; Tatzeit: 31.05.2026, 18.00 Uhr; Die Eingangstür eines Einfamilienhauses beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Heiden an dem Kornblumenweg. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 18.00 Uhr. Es entstand Sachschaden an einer Glasscheibe der Tür. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh) Kontakt ...

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  • 01.06.2026 – 11:01

    POL-BOR: Borken-Marbeck - Einbruch in Kirche / Polizei sucht Zeugen

    Borken (ots) - Tatort: Borken-Marbeck, Marbecker Straße; Tatzeit: zwischen 30.05.2026, 20.00 Uhr und 31.05.2026, 21.15 Uhr; In eine Kirche eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Marbecker Straße in Borken-Marbeck. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag- und Sonntagabend. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über die Haupteingangstür in den Innenraum der Kirche. Der Haupteingang ist von der ...

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  • 01.06.2026 – 10:32

    POL-BOR: Borken-Gemen - Nach Unfall weitergefahren

    Borken (ots) - Tatort: Borken-Gemen, Offenbachstraße; Tatzeit: zwischen 30.05.2026, 20.00 Uhr und 31.05.2026, 13.20 Uhr; Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei in Borken Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte an der Offenbachstraße in Borken-Gemen einen geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite. Der graue VW Sharan stand zwischen Samstag und Sonntag am linken Fahrbahnrand. ...

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