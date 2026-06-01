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POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz
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Kreis Borken (ots)

Durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen ist ein Autofahrer am Sonntagnachmittag auf der A31. Der Mann war mit seinem Pkw auf der Autobahn in Richtung Emden unterwegs. Nach Zeugenangaben geriet das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr in Schlangenlinien. Hinzugerufenen Polizeibeamte trafen den Mann im Bereich der Anschlussstelle Gescher/Coesfeld auf dem Pendlerparkplatz an. Der Rosendahler war zunächst nicht bereit, sich kontrollieren zu lassen und setzte seine Fahrt fort. Die kurze Flucht endete in einem zugewachsenen Straßengraben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Die Beamten brachten den Mann zur Polizeiwache nach Ahaus. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe. Zudem Zu dem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Darüber hinaus kam es im Kreisgebiet zu weiteren Verstößen: Im Nordkreis registrierte die Polizei neben dem genannten Fall einen weiteren Alkoholverstoß in Stadtlohn und Gronau. Zudem standen in Gronau drei Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, in Ahaus einer.

Im Südkreis stellten die Beamten in Borken drei alkoholisierte Fahrzeugführer fest, in Heiden zwei. In Borken und in Isselburg kontrollierten die Einsatzkräfte zudem jeweils einen Fahrer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Die Polizei appelliert: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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