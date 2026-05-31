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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Zwei Schwerverletzte

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Einmündung L 608 / Stadtlohner Straße;

Unfallzeit: 29.05.2026, 09.25 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten eine 54-jährige Frau und ein 88-jähriger Mann am Freitagmorgen bei einem Unfall an der Einmündung L 608 / Stadtlohner Straße. Die Autofahrerin aus Stadtlohn war mit ihrem Wagen auf der Landesstraße 608 in Richtung Stadtlohn unterwegs. Der Autofahrer aus Gescher hatte die Stadtlohner Straße stadtauswärts befahren und wollte an der Einmündung nach links in die übergeordnete L 608 einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 54-Jährigen. Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten in Krankenhäuser nach Ahaus und Borken. Eine Firma kümmerte sich um den Abtransport der beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge. Die Feuerwehr dämmte auslaufende Betriebsstoffe ein. Eine Spezialfirma beseitigte die umfänglichen Ölspuren von der Fahrbahn. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle gesperrt. Es kam zu Verkehrsstörungen. (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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