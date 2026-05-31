PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch auf der Sudetenstraße

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Sudetenstraße;

Tatzeit: zwischen 29.05.2026, 11.00 Uhr und 30.05.2026, 02.10 Uhr;

Unbekannte drangen zwischen Freitagmorgen und Samstagnacht gewaltsam in eine Wohnung auf der Sudetenstraße ein. Sie beschädigten die Wohnungstür und verschafften sich Zutritt. Die Täter entwendeten Wertgegenstände.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 31.05.2026 – 13:38

    POL-BOR: Bocholt - Brand auf der Karolingerstraße

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Karolingerstraße; Tatzeit: 29.05.2026, 16.40 Uhr; Am Freitagnachmittag rückten Rettungskräfte zu einem Brand auf der Karolingerstraße aus. Die Feuerwehr öffnete gewaltsam die Wohnung und löschte ein Feuer in der Küche. Nach bisherigen Ermittlungen entstand der Brand durch eine nicht ausgeschaltete Herdplatte. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 10:43

    POL-BOR: Gronau - Sachbeschädigung durch Schmierereien

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Buterlandstraße; Tatzeit: zwischen 25.05.2026, 16.00 Uhr und 28.05.2026, 12.13 Uhr; Eine Werbetafel mit schwarzer Farbe beschmiert haben bislang unbekannte Täter in Gronau an der Buterlandstraße. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Donnerstagmittag. Es entstand Sachschaden an dem Werbeträger. Die ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 10:42

    POL-BOR: Rhede - Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

    Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Mühlenweg; Tatzeit: 28.05.2026, zwischen 11.00 Uhr und 19.45 Uhr; In ein Haus eindringen wollten bislang unbekannte Täter am Mühlenweg in Rhede. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 11.00 Uhr und 19.45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt zu dem Garten des Einfamilienhauses. Bei ihrem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren