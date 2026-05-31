Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch auf der Sudetenstraße

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Sudetenstraße;

Tatzeit: zwischen 29.05.2026, 11.00 Uhr und 30.05.2026, 02.10 Uhr;

Unbekannte drangen zwischen Freitagmorgen und Samstagnacht gewaltsam in eine Wohnung auf der Sudetenstraße ein. Sie beschädigten die Wohnungstür und verschafften sich Zutritt. Die Täter entwendeten Wertgegenstände.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh)

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