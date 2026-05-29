Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Mühlenweg;

Tatzeit: 28.05.2026, zwischen 11.00 Uhr und 19.45 Uhr;

In ein Haus eindringen wollten bislang unbekannte Täter am Mühlenweg in Rhede. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 11.00 Uhr und 19.45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt zu dem Garten des Einfamilienhauses. Bei ihrem Versuch in das Gebäude zu gelangen beschädigten sie eine Tür. Ins Innere kamen sie nicht.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

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