Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Kollision weitergefahren

Baseballcap bleibt zurück

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Goethestraße;

Unfallzeit: 21.05.2026, zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr;

Nach einer Unfallflucht in Bocholt sucht die Polizei jetzt den zweiten Beteiligten: Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigte eine bislang unbekannte Person beim Vorbeifahren einen Hyundai Staria. Der Wagen parkte am 21.05.2026 zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr am Fahrbahnrand der Goethestraße. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte vermutlich mit einem Fahrrad oder einem E-Scooter die rechte Fahrzeugseite touchierte. Außerdem verlor er bei dem Unfall seine Kopfbedeckung. Dabei handelt es sich um eine graue Baseballcap mit dem Schriftzug "GMR PWR". Über den Worten ist ein Spielcontroller mit grün-gelb-blauem Farbverlauf abgebildet. Anhand der Kappe lässt sich vermuten, dass es sich bei der unbekannten Person um ein Kind oder einen Jugendlichen handelt.

Die Polizei bittet die Erziehungsberechtigten oder weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)

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