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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Betrüger geben sich als Handwerker aus

Borken (ots)

Einen Mann um mehrere hundert Euro gebracht haben bislang unbekannte Täter am Mittwoch in Borken. Die beiden Männer erschienen unangekündigt an der Haustür des Geschädigten. Sie boten an, die Regenrinne des Hauses zu erneuern. Die Unbekannten übten massiv Druck aus - mit Erfolg: Der Hausbesitzer erklärte sich schließlich bereit, das Angebot von 70 Euro anzunehmen.

Nachdem die angeblichen Handwerker die Arbeiten offenbar mangelhaft ausgeführt hatten, forderten sie plötzlich 800 Euro. Schließlich übergab er den Tatverdächtigen 400 Euro. Anschließend entfernten sich die Unbekannten.

Bei diesem Vorfall handelt es sich um eine typische Betrugsmasche: Die Täter locken ihre oftmals älteren Opfer zunächst mit einem vermeintlich günstigen Angebot an der Haustür. Während oder nach den Arbeiten behaupten sie dann plötzlich, dass zusätzliche Kosten entstanden seien oder der Aufwand deutlich höher gewesen sei als ursprünglich angegeben. Häufig setzen sie wie im vorliegenden Fall ihre Opfer dabei stark unter Druck und verlangen sofort Bargeld.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor falschen Handwerkern und gibt folgende Tipps:

   - Lassen Sie sich niemals unter Druck setzen. Seien Sie bei 
     unangekündigten Besuchern besonders vorsichtig.
   - Wehren Sie sich gegen aufdringliches Verhalten und rufen Sie im 
     Zweifel laut um Hilfe.
   - Vereinbaren Sie bei unbekannten Handwerkern lieber einen 
     späteren Termin und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Oder
     Sie fragen bei der Handwerkskammer nach, ob der Fachbetrieb dort
     gelistet ist.
   - Lassen Sie nur Personen in Ihre Wohnung oder auf Ihr Grundstück,
     die Sie selbst beauftragt haben oder die von der Hausverwaltung 
     angekündigt wurden.
   - Kontaktieren Sie im Zweifel die jeweilige Firma vor dem Einlass 
     - nutzen Sie dabei ausschließlich selbst recherchierte 
     Telefonnummern.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Interessierte auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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