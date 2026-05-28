Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Maria Veen - Audi A5 entwendet

Reken (ots)

Tatort: Reken - Maria Veen, Wellwiese;

Tatzeit: 27.05.2026, zwischen 03.45 Uhr und 03.50 Uhr;

Einen Audi A5 entwendet haben Autodiebe in der Nacht zu Mittwoch in Maria-Veen. Der Wagen mit Borkener Kennzeichen stand zu dem Zeitpunkt in der Hauseinfahrt an der Straße Wellwiese. Mutmaßlich nutzen die Unbekannten das eingebaute Keyless Go-System, um in das Fahrzeug zu gelangen und es in Bewegung zu setzen.

Bei Autos, die mit "Keyless Go System" ausgestattet sind, können Autodiebe das Funksignal des Schlüssels mit technischen Hilfsmitteln verlängern und somit auch Fahrzeuge öffnen und starten, ohne den Schlüssel tatsächlich zu haben. Es reicht aus, wenn der Schlüssel sich in einem gewissen Abstand zum Fahrzeug befindet. Der Schlüssel kann hierbei also auch im Haus liegen.

Die Polizei rät: Wenn keine Garage vorhanden ist, deponieren Sie den Schlüssel im Haus möglichst weit weg von der Haustür beziehungsweise vom Fenster. Wenn möglich, nutzen Sie einen Schlüsseltresor, der die Funkwellen abschirmt. Nicht schön aber simpel: Auch mehrere Lagen Alufolie können das Funksignal tatsächlich abschirmen. Wenn Sie also den Autoschlüssel zuhause in Alufolie aufbewahren, ist zumindest diese Art des Diebstahls eher nicht möglich. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell