Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Festnahmen nach schwerem Raubdelikt

Schöppingen (ots)

Nach einem brutalen Raub in Schöppingen konnte die Polizei jetzt zwei Tatverdächtige festnehmen. Zu der Tat war es Anfang Februar gekommen: Zunächst Unbekannte hatten ein Ehepaar nachts überfallen, bedroht und misshandelt. Zwei mutmaßlich Beteiligte befinden sich nun in Untersuchungshaft - ein bedeutender Erfolg für die Ermittler der Kreispolizeibehörde Borken.

Wie berichtet, waren in der Nacht zum 01.02.2026 zwei Männer gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Haverbeck in Schöppingen eingedrungen. Sie schlugen die Bewohner und raubten Bargeld, Bankkarten, Mobiltelefone und Schmuck. Die Einbrecher flüchteten anschließend unerkannt (Original-OTS https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6208883).

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermittelten in dem Fall intensiv - und das mit Erfolg. Im benachbarten Kreis Steinfurt war es zu einem ähnlich gelagerten Delikt gekommen. Dabei traten Zusammenhänge mit der Tat in Schöppingen zutage, die eine entscheidende Rolle spielten: Die so gewonnenen Spuren führten die Ermittler zu Tatverdächtigen aus Bielefeld im Alter von 19 und 21 Jahren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das zuständige Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse sowie Haftbefehle. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler potentiell entscheidende Beweismittel. Zwei Männer konnten zwischenzeitlich festgenommen werden. Sie wurden einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete am 20.05.2026 Untersuchungshaft unter anderem wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen schweren räuberischen Erpressung an. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten und Hintergründen dauern an. (pl)

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