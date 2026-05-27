PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Festnahmen nach schwerem Raubdelikt

Schöppingen (ots)

Nach einem brutalen Raub in Schöppingen konnte die Polizei jetzt zwei Tatverdächtige festnehmen. Zu der Tat war es Anfang Februar gekommen: Zunächst Unbekannte hatten ein Ehepaar nachts überfallen, bedroht und misshandelt. Zwei mutmaßlich Beteiligte befinden sich nun in Untersuchungshaft - ein bedeutender Erfolg für die Ermittler der Kreispolizeibehörde Borken.

Wie berichtet, waren in der Nacht zum 01.02.2026 zwei Männer gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Haverbeck in Schöppingen eingedrungen. Sie schlugen die Bewohner und raubten Bargeld, Bankkarten, Mobiltelefone und Schmuck. Die Einbrecher flüchteten anschließend unerkannt (Original-OTS https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6208883).

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermittelten in dem Fall intensiv - und das mit Erfolg. Im benachbarten Kreis Steinfurt war es zu einem ähnlich gelagerten Delikt gekommen. Dabei traten Zusammenhänge mit der Tat in Schöppingen zutage, die eine entscheidende Rolle spielten: Die so gewonnenen Spuren führten die Ermittler zu Tatverdächtigen aus Bielefeld im Alter von 19 und 21 Jahren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das zuständige Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse sowie Haftbefehle. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler potentiell entscheidende Beweismittel. Zwei Männer konnten zwischenzeitlich festgenommen werden. Sie wurden einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete am 20.05.2026 Untersuchungshaft unter anderem wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen schweren räuberischen Erpressung an. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten und Hintergründen dauern an. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 14:57

    POL-BOR: Bocholt - Einbrecher flüchten nach Ansprache

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Werther Straße; Tatzeit: 27.05.2026, 08.00 Uhr; Zwei mutmaßliche Einbrecher in die Flucht geschlagen hat eine Zeugin am Mittwochmorgen in Bocholt. Die beiden Unbekannten machten sich gegen 08.00 Uhr an der Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Werther Straße zu schaffen. Die Frau bemerkte die beiden Personen und sprach sie an. Daraufhin flüchteten beide. Es entstand Sachschaden. ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 14:57

    POL-BOR: Vreden - Unbekannter begeht Unfallflucht

    Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Wüllener Straße; Unfallzeit: 23.05.2026, zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr; Einen grauen VW ID 3 angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Vreden. Das Auto stand am Samstag zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Wüllener Straße. Der Verursacher beschädigte den Wagen hinten links. Der Unfallschaden wird mit mehreren tausend Euro ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 11:20

    POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrer schwer verletzt

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Hofkamp; Unfallzeit: 26.05.2026, 12.40 Uhr; Einen Schwerverletzten forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Gronau. Ein 26-jähriger Niederländer fuhr mit seinem Pedelec auf der Straße Hofkamp in Richtung Sunderhooker Weg. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Mann ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren